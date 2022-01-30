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До Києва прибула міністр національної оборони Канади

Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

На аеродромі делегацію з Канади зустрічав заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук. Також у програмі візиту передбачено зустріч з Міністром оборони Олексієм Резніковим.

Фото: до Києва прибула Анита Ананд (mil.gov.ua)

Зазначають, що раніше уряд Канади ухвалив рішення про виділення 340 млн доларів на підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025 року. Крім того, збільшать кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції та Німеччини - Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок – відвідають Україну з новим візитом 7 та 8 лютого. Вони спробують пожвавити нормандський формат по Донбасу на міністерському рівні.

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Канада