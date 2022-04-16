RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Києва прибула делегація парламенту Грузії

Фото: спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 16 квітня, до Києва прибула делегація парламенту Грузії. Раніше грузинські політики називали недоречним візит в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі.

"Прибув до Києва разом з колегами-депутатами Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну, грузини на боці українців", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Грузії приїде в Україну разом з делегацією депутатів.

Крім Папуашвілі, в делегації - віце-спікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе і Леван Іоселіані, голова комітету з діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Горчі", "Республіканської партії" та "За Грузію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВійна Росії проти України