У Київ прибув спецрейс з українцям з Москви

У неділю, 29 березня, з Москви у Київ прибув спецрейс з українцями, які через карантин не могли самостійно дістатися додому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Поїзд зустріли люди в захисних костюмах і військові. У прибулих українців повинні виміряти температуру.

Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури.

Поїзд вирушив з Москви до 19:35, і прибув у Київ 29 березня о 07:32. Квитки на нього можна було придбати тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".

Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, пасажирів цього поїзда пропустять в Україну, незважаючи на повне закриття кордонів з 00:00 28 березня.

Нагадаємо, 29 березня спеціальний авіарейс також доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. По прильоту пасажирів виміряли температуру.

Також РБК-Україна писало, що станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.