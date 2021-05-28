Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

У п'ятницю, 28 травня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.
Негода в Києві протримається до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного дощу:
Також у КМДА дали основні рекомендації при сильному вітрі:
Нагадаємо, цими вихідними у Києві відзначатимуть День міста.
РБК-Україна писало, що в столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами і грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень.