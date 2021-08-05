Київ попередили про негоду: очікуються дощі та сильний вітер

"6 серпня в Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА рекомендували під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру