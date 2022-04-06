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Китай не налаштований байдуже спостерігати за ситуацією навколо України, - постпред в ООН

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Нью-Йорк, Середа 06 квітня 2022 03:23
Китай не налаштований байдуже спостерігати за ситуацією навколо України, - постпред в ООН Рада Безпеки ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Китай не налаштований байдуже спостерігати за ситуацією навколо України, а тим більше підливати масла у вогонь. Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN,ua.

"У питанні України Китай не шукає геополітичного власного інтересу. Ми не налаштовані байдуже спостерігати за ситуацією з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь. Є тільки одна мета, якої ми щиро бажаємо, і це світ. Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну і відповідальну роль в тому, щоб допомогти вирішити кризу в Україні", – заявив Чжан Цзюнь.

Він також підкреслив, що Китай як і раніше продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців.

Коментуючи смерті мирних жителів в Бучі, постпред в ООН підкреслив, що атаки на цивільне населення неприйнятні, а відповідні обставини й конкретні причини кожного окремого інциденту повинні бути перевірені та встановлені.

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