Київ пропонує скасувати підсумкову атестацію у формі ЗНО

Київ пропонує у 2020 році скасувати державну підсумкову атестацію для випускників 11 класів. Крім того, пропонується скасувати ЗНО для тих випускників, хто не планує вступати до вишів у цьому році.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, департамент освіти Києва на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій запропонував скасувати у цьому році державну підсумкову атестацію для випускників 11 класів.

"Атестацію для учнів 4 та 9 класів було скасовано рішенням МОН. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують в цьому році вступати до українських вишів, які не здавали ЗНО. Це стосується випускників закладів профтехосвіти. Ті, хто будуть вступати, будуть здавати ЗНО відповідно раніше затвердженому графіку", - зазначив Кличко.

Він також додав, що ЗНО цього року здаватимуть 31 тисяч киян і тільки 17 тисяч - випускники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як буде проходити тестування ЗНО-2020.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки оприлюднило правила вступу для жителів окупованих територій, які можуть не здавати ЗНО.