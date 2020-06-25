Київ практично зупинився у заторах: карта

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Громадський транспорт через пробки збився з графіку

Київ станом на 18:00 практично зупинився у заторах, які паралізували основні магістралі. Громадський транспорт вже збився з графіка руху.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Пробки на кілька кілометрів розтягнулися на проспекті Степана Бандери, Північному мосту в обох напрямках і проспекті Героїв Сталінграда - у цьому районі налічується не менше п'яти ДТП. Також у заторі стоїть транспорт на Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе, де сталося кілька аварій.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)

Як повідомляє "Київпастранс", через багатокілометрові пробки на проспекті Степана Бандери затримується рух автобусів №21, 101, 114 і тролейбусів №29, 30, 31, 34, 44, 47к.

Традиційно для вечора ускладнено рух у центральній частині Києва, на Подолі та Печерську. Проспект Перемоги стоїть в пробці від станції метро "Політехнічний інститут" до "Святошина". ДТП стали причиною заторів на вулиці Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі, а також на вулиці Стеценка.

У заторах стоїть проспект академіка Палладіна і Велика окружна від "Теремків" до Борщагівки, Голосіївський проспект та проспект Лобановського, вулиця Саперно-Слобідська і проспект Науки.

Проблеми спостерігаються і з рухом на лівий берег через міст Метро, Південний міст і міст Патона. На лівобережній частині ДТП стало причиною пробки на Броварському проспекті.

Нагадаємо, до цього Київ паралізувало пробками після сильної зливи 22 червня.

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Автор: РБК-Україна