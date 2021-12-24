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Київ перед довгими вихідними зупинився в заторах: де ускладнено рух

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 17:45
Київ перед довгими вихідними зупинився в заторах: де ускладнено рух Фото: у Києві перед довгими вихідними утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 24 грудня, перед триденними вихідними, в Києві утворилися затори. Найбільш складна ситуація в центрі столиці, а також на дорогах, де сталися ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби Народів, вулиці Джона Маккейна, проспекті Перемоги, Набережному шосе, окремих ділянках Голосіївського проспекту та вулиці Васильківської.

Також рух ускладнено на вулицях Олександра Довженка та Олени Теліги, проспекті Степана Бандери. На Великій Окружній дорозі рух ускладнений через п'ять ДТП.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на В'їзді на північний міст. Ускладнено рух по мосту Метро і Патона, а також Південному мосту.

Лівий берег

На Лівому березі пробки спостерігаються на проспекті Миколи Бажана і на В'їзді до Києва по Бориспільському шосе. Рух також ускладнено на деяких ділянках Броварського проспекту та проспекту Юрія Гагаріна.

Київ перед довгими вихідними зупинився в заторах: де ускладнено рух

Фото: карта заторів у Києві ввечері 24 грудня (google.com/maps)

Нагадавши, за прогнозами синоптиків у найближчі кілька днів Київ накриють снігопади. Столична влада закликала киян не виїжджати на особистих автомобілях, а користуватися громадським транспортом.

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