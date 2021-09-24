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Київ зупинився в заторах через негоду: карта

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Києва, П'ятниця 24 вересня 2021 08:51
Київ зупинився в заторах через негоду: карта Фото: Київ зупинився в заторах через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю вранці, 24 вересня, Київ скували затори через дощ. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

Рух на правому березі ускладнений на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, Оболонському проспекті, вулиці Кирилівська, Наддніпрянському шосе.

Також затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Щусєва, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Луговій, вулиці Глибочицькій, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Володимирській.

Рух також ускладнений на Гаванському, північному, Дарницькому мостах і мостах Метро і Патона. На В'їзді на південний міст з лівого берега також пробки.

Київ зупинився в заторах через негоду: карта

Лівий берег

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Урлівській, вулиці Здолбунівській, вулиці Анни Ахматової, Харківській шосе, проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулиці Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Миру.

Київ зупинився в заторах через негоду: карта

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