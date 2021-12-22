Київ зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

Ввечері, 22 грудня у Києві ускладнився рух через затори. Найбільш складна ситуація спостерігається у правобережних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.
На Правому березі затори утворилися вздовж Набережного шосе, бульвару Дружби народів, проспекту Степанада Бендери та бульвару Тараса Шевченка.
Через ДТП ускладнено рух на деяких ділянках вулиць Набережно-Хрещатицької, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана. Крім того, затори помічені вздовж проспектів Перемоги й Повітрофлотського, а також вулиць Стеценка й Народного Ополчення.
Пробки в бік лівого берега спостерігаються на мосту Метро й мосту Патона.
На Лівому березі затори спостерігаються вздовж проспекту Миколи Бажана, Соборности й Дніпровської набережної.
Фото: карта заторів у Києві 22 грудня (google.com/maps)
В метро, через ускладнений рух на вулицях, відзначається тиснява.
Фото: станція "Золоті ворота" (РБК-Україна)