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Київ зупинився в багаточисельних заторах

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 18:58
Київ зупинився в багаточисельних заторах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці зафіксовано понад 30 ДТП

У Києві ввечері, 12 лютого, станом на 18:55, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Пушкінська, Богдана Хмельницького, Велика Житомирська, В'ячеслава Чорновола, Кудрявський спуск, вулиці Набережко-Хрещатицькій, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки, вулиці Січових Стрільців, Короленківська, Юрія Іллєнка. 

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Народного ополчення, частково на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Саперно-Слобідській, а також на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Палладіна. 

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Шулявська", "Житомиська", "Академмістечко", "Нивки", "Берестейська", "Університет", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого", "Видубичі", "Голосіївська", "Виставковий центр".

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро, Північному мосту, мосту Патона та частково на Дарницькому мосту.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на вулиці Михайла Драгоманова, проспекті Соборності, частково на Дарницькому шосе та вулиці Здолбунівська. 

Крім того, за даними Google Maps, у Києві, станом на 18:55 зафіксовано більше 30 дорожньо-транспортних пригод (ДТП). 

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, у Києві затра, 13 лютого, синоптики прогнозують вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледицю.

РБК-Україна писало, що у Києві завтра 13 лютого обмежать рух транспорту на Північному та Південному мостах

Поліцейського, що бив активістів в Києві, заарештували на 2 місяці У Києві завтра обмежать рух на двох мостах
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