До Києва обмежать в'їзд для вантажівок з 18 травня

У Києві обмежили в'їзд вантажного транспорту з 18 травня. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міський голова, обмеження будуть действоать з 7:00 до 10:00, а також з 17:00 до 20:00 для стабілізації трафіку в місті.

"Оскільки в місті складна транспорту ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту в місто буде обмежено. Так з 18 транспорту обмеження будуть діяти з 7:00 до 10:00 ранку, ввечері з 17:00 до 20:00. Це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження. Обмеження будуть діяти до повного відновлення роботи пасажирського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що київська влада планує відновити роботу транспорту в звичайному режимі в рамках ослаблення карантину після 22 травня. При цьому відновлення буде відбуватися поступово.

Також днями Кличко звернувся до прем'єр-міністра України з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня. За його словами, в умовах, коли люди починають повертатися на роботу в рамках ослаблення карантину, без метро столицю чекає транспортний колапс.