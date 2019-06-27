На Київ обрушився ураган

На Київ обрушився потужний ураган. Про це повідомляє РБК-Україна.

В результаті урагану в Києві попадали дерева, утворилися пробки. У столиці зараз йде сильний дощ. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що гроза буде до кінця дня.

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, у КМДА повідомили, що найближчу годину з утриманням до кінця доби буде гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Раніше синоптики повідомляли, що в Києві буде сильна гроза. Прогнозувалося, що шквали 15-20 м / с, в окремих районах град.

Cиноптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україну з Балтії йде циклон Otto, який принесе з собою дощі, грози та інші метеорологічні явища. Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли про погіршення погоди в Україні у четвер, 27 червня. За прогнозом синоптиків, на півдні країни також очікуються грози та шквали вітру.

В Гідрометцентрі зазначили, що негода досягне першого рівня небезпечності - жовтого. РБК-Україна писало, що сьогодні в центральній, західній і частково південній частині України будуть дощі з грозами. На сході країни - сонячно, без опадів.