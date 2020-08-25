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Київ накрила негода: вулиці столиці затопило через зливи

Автор: РБК-Україна

Увечері в столиці ще сильніше зіпсувалася погода

У вівторок ввечері, 25 серпня, у Києві погіршилася погода. Деякі вулиці столиці затопило.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, в столиці пройшла сильна злива, який супроводжувався шкальні вітром. У зв'язку з негодою частина вулиць були підтоплені.

Фото: негода в Києві (РБК-Україна)

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Відзначимо, раніше синоптики повідомляли, що в столиці ввечері 25 і вночі 26 серпня очікується погіршення погодних умов. Жителів Києва закликали залишатися вдома, закрити всі вікна, а також в разі знаходження на вулиці, уникати великих дерев і рекламних щитів.

Також в КМДА дале рекомендації для громадян під час грози. Зокрема, забороняється:

  • ховатися під дуже високими деревами;
  • сидіти на галявинах;
  • ховатися під скелями;
  • купатися;
  • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Нагадаємо, в Україні 25 серпня прогнозували дощову погоду на більшій частині країни.

Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на вересень.

Прогноз погоди
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