Київ накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість

В найближчі години і до кінця доби 13 квітня в Києві очікується густий туман. Очікується, що він збережеться вночі та вранці 14 квітня.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.

Крім того, до кінця тижня в центрі, на заході, півночі і півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.

Додамо, що 14 квітня в Україні дощитиме, місцями очікується мокрий сніг. Також очікується похолодання.