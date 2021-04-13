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Київ накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість

Автор: РБК-Україна

В найближчі години і до кінця доби 13 квітня в Києві очікується густий туман. Очікується, що він збережеться вночі та вранці 14 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Видимість при тумані складе 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.

Крім того, до кінця тижня в центрі, на заході, півночі і півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.

Додамо, що 14 квітня в Україні дощитиме, місцями очікується мокрий сніг. Також очікується похолодання.

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Новини України ГідрометцентрКиївТуман
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