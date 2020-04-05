Київ через карантин втрачає понад півтора мільярда гривень

Мер Києва Віталій Кличко розповів про місячні втрати столиці від карантинних заходів, введених через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами очільника столиці, через карантин бюджет Києва втрачає щомісяця понад півтора мільярда гривень.

"Втрати 1,6 мільярда. Ми підрахували попередньо. Це не остання цифра. Так, дійсно, місто втрачає. Так, дійсно, на сьогодні не тільки Україна втрачає, але і всі країни зараз рахують збитки, які обчислюються трильйонами доларами тільки в США", - заявив він.

При цьому Кличко розповів, що Київрада переглянула бюджет столиці та вирішила виділити додаткові 894 млн гривень на медичну галузь.

"Це додаткові гроші на зарплату працівникам медичної сфери, особливо інфекційних відділень, від 5 до 10 тисяч гривень додатково до зарплати. Вкрай важливо підтримати тих людей, які знаходяться сьогодні на передовій. І вони повинні отримувати нормальну зарплату", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв, що за минулу добу у Києві лабораторно підтвердили понад 30 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 5 квітня, за даними Кличка, у столиці виявлено 245 заражених коронавірусом.