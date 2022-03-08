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Київ, Харків, Маріуполь і Волноваха: Україна закликала РФ погодити маршрути евакуації

Автор: Сергей Новиков

Українська сторона направила на погодження маршрути евакуації з Києва, Київської області, Волновахи, Маріуполя, Харкова та Харківської області. І закликає Росію якнайшвидше схвалити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Ми посилали російській стороні і Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха - Запоріжжя, Маріуполь - Запоріжжя, Київ і Київська область - в напрямку Західної України, а також Харків і Харківська область - в напрямку Західної України. Закликаємо Росію невідкладно узгодити зазначені маршрути, про що повідомити Міжнародному комітету Червоного Хреста і забезпечити постійний режим припинення вогню за цими маршрутами", - зазначила вона.

Нагадаємо, на сьогодні погоджено гуманітарний коридор із Сум, який діятиме з 09: 00 до 21:00.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти України