Київ готується до можливої повені після снігопадів

Столична влада готується до можливої повені, якщо після снігопадів у Києві буде різке потепління. В зоні такого підтоплення можуть бути об'єкти біля Дніпра.

"Виходячи з прогнозів синоптиків, великого підтоплення в столиці бути не повинно. Сніг буде танути не так швидко, і вода в річках перебуватиме в межах норми. Можливі проблеми біля об'єктів біля Дніпра, але їх не так багато. Департаменту муніципальної безпеки і головам районів доручено підготувати всі підрозділи на випадок повені", - заявив Кличко.

Зокрема, місцева влада має визначити об'єкти, які можуть постраждати. Також доручили організувати оперативні штаби та перевірити наявність техніки, яку можна задіяти для подолання наслідків повені.