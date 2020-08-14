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Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих COVID-19

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 12:14
Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих COVID-19
Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлія Струк

Заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%

Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих COVID-19. Заповненість ліжок у медичних закладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ході брифінгу.

"Так, ситуація - неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус", - сказав він.

Градоначальник підкреслив, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, становить на сьогодні 52,2%.

З 17 серпня у столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

  • перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
  • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
  • організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи.

Крім того, заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць. При цьому трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозять пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

"Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - закликав Кличко.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Київ і три регіони наближаються до показника в 50% по завантаженості лікарень, передбачених для хворих COVID-19.

Так, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд за кількістю госпіталізованих з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом на добу: заразилися ще 1732 людини.

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