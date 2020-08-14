Заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%
Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих COVID-19. Заповненість ліжок у медичних закладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ході брифінгу.
"Так, ситуація - неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус", - сказав він.
Градоначальник підкреслив, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, становить на сьогодні 52,2%.
З 17 серпня у столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:
Крім того, заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць. При цьому трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозять пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
"Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - закликав Кличко.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Київ і три регіони наближаються до показника в 50% по завантаженості лікарень, передбачених для хворих COVID-19.
Так, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд за кількістю госпіталізованих з коронавірусом.
Як писало РБК-Україна, станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом на добу: заразилися ще 1732 людини.