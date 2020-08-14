Фото: Виталий Кличко (facebook.com merkieva)

Заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%

Киев готовит больницы второй волны для инфицированных COVID-19. Заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

Кроме того, заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест. При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозят пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

"Носите маску в общественных местах и ​​в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - призвал Кличко.

Напомним, в Минздраве заявили, что Киев и три региона приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.

Так, ранее Министерство здравоохранения сообщило об антирекорде по количеству госпитализированных с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 14 августа в Украине обнаружили рекордный прирост зараженных коронавируса в сутки: заразились еще 1732 человека.