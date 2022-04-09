RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ ще довго чутиме вибухи, йде розмінування області, - ОВА

Фото: сапери ДСНС розміновують Київську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Мороз

Київ ще довго буде чути вибухи, оскільки триває розмінування прилеглих населених пунктів. На сьогодні знешкоджено майже 10 000 боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Київської області Олександра Павлюка на телемарафоні.

За його словами, над розмінуванням Київської області працюють фахівці з усієї України. А звуки вибухів, які в останні дні чутні в столиці, це від утилізації боєприпасів.

"Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато. Як залишків снарядів і vін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, що залишилися після ворога", - додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в'їзд до Київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час, у тому числі через розмінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська область