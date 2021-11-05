Київ найбільше серед регіонів підтримує свої медичні заклади, - Старостенко

"В умовах реформування галузі роль міста в реалізації політики охорони здоров’я принципово змінилася. Київ - власник і розпорядник закладів охорони здоров’я, але напряму не може їх фінансувати, зокрема, виплачувати зарплату працівникам. Цю опцію з весни 2020 року здійснює Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Тим не менш Київ підтримує мережу комунальних закладів охорони здоров’я за трьома напрямами: оплата комунальних послуг, інвестування у розвиток закладів, а також фінансування відповідних міських цільових програм. На сьогодні столиця найбільше серед інших регіонів підтримує свої медичні заклади - 21% із загального фінансування медичної сфери міста", - розповіла Старостенко.

Вона також зазначила, що міська влада вишукує можливості збільшити зарплати медичним працівникам столиці.

"Для медиків вторинної та третинної ланки ми запровадили безповоротну фінансову допомогу. Лікарі щомісяця отримують 5 тис. грн, середній медперсонал - 4 тис. грн і молодший - 2 тис. У Києві в лікарів точно повинні бути вищі зарплати, ніж закладено в держбюджеті", - наголосила Ганна Старостенко.

Кияни за рахунок міського бюджету безкоштовно отримують цілу низку медичних послуг, які не входять до гарантованого обсягу послуг НСЗУ, зазначила заступниця Кличка. Зокрема, додаткові безкоштовні послуги на 8 млрд грн. на рік фінансуються коштами міських програм "Здоров’я киян", програм з боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом.

Для боротьби з коронавірусом у Києві підготовлено більше 6 тис. ліжкомісць. Майже 90% з них забезпечені киснем. Загалом хворих на COVID-19 приймають 24 заклади комунальної власності та 8 клінік Національної академії медичних наук. Для них за кошти міста придбано 87 апаратів для штучної вентиляції легенів, 78 моніторів, газоаналізатори, апарати УЗД та більше 150 кисневих концентраторів, необхідні медикаменти.

Також Київ створив розгалужену мережу пунктів щеплення: 148 пунктів, 21 міні-вакцинальний центр, Центр масової вакцинації в МВЦ, 53 мобільні бригади, понад 30 тимчасових вакцинальних пунктів в ТРЦ та ЦНАП, у військоматі, на залізничному та автовокзалі.

"Вакцинація має стати найбільш ефективною зброєю проти тяжких випадків ковіду, а відповідно, навантаження на нашу медичну систему. Сьогодні вакцинація – вже не просто право, а громадянський обов’язок кожного", - наголосила представниця "УДАРу Віталія Кличка".