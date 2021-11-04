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В "Ударі" запропонували антикризовий план для підтримки бізнесу

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 16:38
В "Ударі" запропонували антикризовий план для підтримки бізнесу Фото: народний депутат Оксана Продан (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Антикризовий план, який запропонував "УДАР Віталія Кличка", потрібно реалізувати, щоб надати реальну підтримку бізнесу в умовах коронакризи. План містить реальні пропозиції, як стримати епідемію, пом’якшити наслідки карантинних обмежень для бізнесу та розпочати відновлення економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представника партії "УДАР Віталія Кличка", народного депутата VII та VIII скликань Оксани Продан.

"Потрібно надати реальну підтримку підприємцям для подолання наслідків епідемії коронавірусу. Завдання влади - реалізувати такі заходи, які нададуть додатковий стимул для зростання економіки, а не стануть причиною занепаду чи закриття бізнесів українців", - підкреслила Оксана Продан.

Вона звернула увагу, що в антикризовому плані "УДАРу Віталія Кличка" містяться заходи, які мають зупинити фіскальний тиск на підприємців. Зокрема, пропонується відмовитися від змін до Податкового кодексу, які збільшують ставки та базу оподаткування або збільшують повноваження фіскалів. В "УДАРі" також вимагають зняти з розгляду законопроєкт №5600, скасувати загальну фіскалізацію та повернути єдиний податок в повному обсязі.

"Для підтримки бізнесу потрібно спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу, зменшити орендну плату для підприємців за рахунок компенсацій з бюджету та передбачити на наступний рік додаткові інвестиції для галузей, що постраждали від коронакризи", - зазначила Продан.

Також, за її словами, необхідно ввести мораторій на підвищення податків до завершення карантинних обмежень, визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій та спрямувати банківське кредитування у реальний сектор економіки.

"Реалізуючи антикризовий план, Україна зможе не лише зможе мінімізувати можливі втрати малого та середнього бізнесу від кризи, а й закласти реальні механізми зростання всієї економіки. Разом ми зможемо зробити Україну сильною", - наголошує Оксана Продан.

Як повідомлялось, раніше влада імітує боротьбу з олігархами, а тим часом ухвалює законопроекти, які ускладнюють ведення бізнесу для малого та середнього підприємництва та призводять до зубожіння всіх українців. Зокрема, якщо з 1 січня вступить в силу закон про обов’язковість касових апаратів для бізнесу, це призведе до здороження товарів та послуг для всіх людей.

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