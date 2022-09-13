Київ найближчої години накриє туман

У вівторок вранці, 13 вересня, Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Найближчим часом 13 вересня зі збереженням до кінця дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
При цьому фахівці порекомендували водіям дотримуватися наступних правил:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.
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