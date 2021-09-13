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Київ найближчої години накриє гроза

Автор: Валерія Поліщук

Київ найближчої години накриє гроза. Негода буде утримуватися до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину в Києві і до кінця доби 13 Вересня гроза", - йдеться в повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Зазначимо, що перший рівень небезпеки (Жовтий) - це рівень небезпеки, за якого погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

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