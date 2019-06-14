Київ у найближчі години накриє гроза

Погода в Києві найближчим часом погіршиться, зокрема, в столиці очікуються грози. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця доби 14 червня очікуються грози.

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч на п'ятницю, 14 червня, в Києві зафіксували температурний рекорд - найтепліша ніч з 1927 року. Зокрема, в ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, що погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня. За словами синоптика Наталки Діденко, з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А ось жителям півдня і центральних областей доведеться терпіти 30-35-градусну спеку.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.