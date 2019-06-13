Київ у найближчі години накриє гроза

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві, зокрема, найближчим часом очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця доби 13 червня очікуються грози (Перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що погода в Україні завтра, 14 червня, буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33.

Так, 14 червня в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний (у південній та східній частині північно - східний), 5-10 м / с.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Також 11 червня у столиці був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм.