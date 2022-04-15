Київ до 9 травня перейменує всі об'єкти, назви яких пов'язані з Росією

До 9 травня 2022 року в Києві перейменують всі об'єкти, назви яких пов'язані з Російською Федерацією. У тому числі вулиці і станції метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, на сьогодні в Києві залишаються десятки вулиць і об'єктів з назвами, пов'язаними з Росією.

"Їх перейменування - актуально. Тому ми напрацьовуємо нові назви, які будуть носити вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і приймемо комплексне рішення на засіданні Київради", - додав мер.