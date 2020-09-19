Київ і 21 область не готові послабити карантин

Станом на 19 вересня показник захворюваності коронавірусною хворобою перевищено у 21 області України, а також у Києві. Ці регіони не можуть послабити карантинні обмеження.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

В областях і столиці перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів, який не повинен перевищувати 40 осіб. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 381.

Так, не відповідають показникам Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській областях показник захворюваності поки що не перевищено.

Раніше МОЗ оновив список країн, в яких сама складна епідеміологічна ситуація. Станом на сьогодні, в цьому списку 47 країн.

Крім того, у МОЗ розповіли, як достроково перервати самоізоляцію.