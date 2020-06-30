Київ та 13 областей не готові до ослаблення карантину: список

Станом на 13 червня до послаблення карантину в Україні не готові Київ і 13 областей. Столиця продовжує не відповідати динаміці захворюваності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними на 30 червня, загалом до ослаблення карантину не готові 14 регіонів:

Київ

Волинська область

Донецька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

Чернігівська область

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем до списку додалася Чернівецька область, в якій знову перевищено відсоток виявлення нових випадків коронавірусу - 11,54% при нормі не більше 11%

Що стосується Києва, то в столиці перевищена динаміка захворюваності - 30,13% при нормі не більше 10%. Даний показник перевищено у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській та Хмельницькій областях.

Крім того, у Волинській і Закарпатській областях перевищено показник завантаженості ліжко-місць у лікарнях. А в Донецькій, Луганській та Чернігівській областях недостатнє охоплення тестування населення.

Фото: показники для ослаблення карантину

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні зафіксували ще 706 заражених коронавірусом; всього з початку епідемії в країні виявили понад 44 тисяч випадків.

До того ж Міністерство охорони здоров'я прогнозує спалах COVID-19 після вихідних в Одесі, оскільки великий наплив відпочивальників супроводжувався масовим ігноруванням карантинних обмежень.