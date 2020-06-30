Київ та 13 областей не готові до ослаблення карантину: список

До списку знову увійшла Чернівецька область
Станом на 13 червня до послаблення карантину в Україні не готові Київ і 13 областей. Столиця продовжує не відповідати динаміці захворюваності.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними на 30 червня, загалом до ослаблення карантину не готові 14 регіонів:
Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем до списку додалася Чернівецька область, в якій знову перевищено відсоток виявлення нових випадків коронавірусу - 11,54% при нормі не більше 11%
Що стосується Києва, то в столиці перевищена динаміка захворюваності - 30,13% при нормі не більше 10%. Даний показник перевищено у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській та Хмельницькій областях.
Крім того, у Волинській і Закарпатській областях перевищено показник завантаженості ліжко-місць у лікарнях. А в Донецькій, Луганській та Чернігівській областях недостатнє охоплення тестування населення.
Фото: показники для ослаблення карантину
Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні зафіксували ще 706 заражених коронавірусом; всього з початку епідемії в країні виявили понад 44 тисяч випадків.
До того ж Міністерство охорони здоров'я прогнозує спалах COVID-19 після вихідних в Одесі, оскільки великий наплив відпочивальників супроводжувався масовим ігноруванням карантинних обмежень.
Автор: РБК-Україна