Київ і 10 областей не можуть послабити карантин

Станом на 26 червня карантин послабити не можуть Київ і ще 10 областей. При цьому у двох областях ситуація покращилася в порівнянні з попереднім днем.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, в Києві досі перевищено показник динаміки захворюваності на COVID-19 - 28,59% при нормі не менш 10%. Даний показник також перевищено в Київській (51,28%), Одеській (94,11%), Закарпатській (15,28), Рівненській (33,10%) та Хмельницькій областях (32,79%). При цьому в трьох останніх перевищено показник виявлення нових випадків, а в Закарпатській - ще й показник заповнювання ліжко-місць у лікарнях.

Крім того, Донецька і Луганська області досі відстають за охопленням тестування - 22,93 і 21,39 на 100 тисяч населення при нормі понад 24. А Волинська, Львівська та Чернівецька області не відповідають показнику виявлення коронавірусу.

Відзначимо, в порівнянні з попереднім днем, з цього списку виключили Тернопільську та Івано-Франківську область.

Фото: показники для ослаблення карантину

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд захворюваності, який становить 1 109 нових випадків коронавірусу.

За даними опитування, дві третини українців вірять у штучне походження коронавірусу.