Бросали танки и КамАЗы: россияне рассказывают, как убегали из-под Изюма (перехват)
Российские военные обсуждают, как бежали оккупанты из Изюма Харьковской области. Захватчики жалуются, что бросали все: от САУ "Пион" до танков, КамАЗов и РСЗО "Торнадо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.
"Изюм как про@бали?", - спрашивает один россиянин у другого.
"Ну, говорят, там просто скопление было и чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска", - отвечает оккупант.
Собеседник жалуется ему, заявляя: "Покидали все нах@й. Пионы-х@йоны - эти дальнобойные 152-е...вот такой х@йны дох@я брошено, камазы-х@язы там, торнады-х@яды, там п@зда техники".
Захватчик говорит товарищу, что якобы оккупанты "30 деревень сдали".
На что тот отвечает: "Там от Изюма до Купянска все сдали".
Напомним, недавно украинские военные показали, как под Изюмом они вступили в бой с россиянами и часть из них взяли в плен.
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