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Кіченок у парі з латвійкою Остапенко виграла турнір у Цинциннаті

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Цинциннаті, Неділя 21 серпня 2022 12:55
Кіченок у парі з латвійкою Остапенко виграла турнір у Цинциннаті Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок у фіналі (twitter.com/cincytennis)
Автор: Антон Федорців

Фінал жіночого парного турніру в американському Огайо завершився перемогою дуету Людмили Кіченок і Єлени Остапенко над представницями США та Австралії Ніколь Меліхар і Еллен Перес у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Цинциннаті, парний розряд, фінал

Кіченок/Остапенко – Меліхар/Перес – 2:0 (7:6, 6:3)

Старт українсько-латвійський дует фактично проґавив. Меліхар і Перес відразу оформили брейк і вирвалися вперед у сеті (2:0, пізніше – 3:1, 4:2). Та від середини партії Кіченок з Остапенко взялися до справи.

Спершу вони обмінялися брейками із суперницями. Далі оформили ще один, а на десерт із другої спроби реалізували сет-пойнт у тай-брейку. Додатковий гейм, до речі, українка з латвійкою дотиснули з рахунком 7:5.

Другий сет обійшовся без подібної драми. Суперниці йшли рівно впродовж партії, стабільно беручи власні подачі. Та в ендшпілі Кіченок і Остапенко підняли темп, а американо-австралійський дует протистояти їм вже не зміг. Українка з латвійкою оформили два брейки – один у фінальному геймі, та стали переможницями турніру.

Для Людмили Кіченок перемога в Цинциннаті стала першим підкореним "тисячником" у кар'єрі. Раніше 30-річна українка перемогла в шести парних турнірах інших категорій.

Нагадаємо, що три українки потрапили в основні раунди турнірів у Канаді та США.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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