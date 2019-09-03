Кіченок стала першою українкою в 1/4 фіналу парного розряду US Open

Фото: Людмила і Надія Кіченок (wtatennis.com)

Третє коло було найкращим результатом серед українок в парній сітці

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійською Оленою Остапенко в рамках четвертого кола парного розряду Відкритого чемпіонату США (US Open) перемогли Барбору Стрицову і Се Шувей. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Суперниці провели на корті півтори години, поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Зазначається, що третє коло було найкращим результатом серед українок в парній сітці американського мейджора. Також до цієї стадії доходили Наталія Медведєва (1994) і сестри Олена і Катерина Бондаренко (2008).

Таким чином, Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, що пробилася у чвертьфінал US Open. До цього вона два роки поспіль програвала в третьому колі.

У чвертьфіналі US Open українка і латвійка боротимуться з американською парою Керолайн Доулхайд / Ванія Кінг.

Нагадаємо, раніше п'ята ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open. Вона стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam).