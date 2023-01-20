"Киборги выстояли, не выстоял бетон". Украина чествует память защитников Донецкого аэропорта

20 января Украина чествует защитников Донецкого аэропорта. Герои, державшие оборону ДАПа в ожесточенных боях более 240 дней, стали известны как "киборги".

РБК-Украина вспоминает подвиг украинских воинов во время войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

День памяти защитников ДАП

Восемь лет назад завершилась героическая оборона аэропорта в Донецке. 20 января 2015-го в результате подрыва здания нового терминала погибли более 40 украинских военных. На следующий день командование приняло решение о выходе из ДАП из-за разрушения объекта.

В память о тех трагических событиях по приказу Минобороны и Главнокомандующего ВСУ 20 января установлен Днем чествования памяти защитников Донецкого аэропорта.

Этот день посвящен не только военным, но и медикам, волонтерам и всем, кто помогал украинским героям в боях за ДАП.

По случаю памятного дня Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео с кадрами боев за ДАП.

"Для нас сейчас – это не просто история. Это пример того, как надо бороться за нашу страну. Когда человеческая стойкость крепче стали и бетона. Когда выстоять практически невозможно, но стоять надо до конца. Когда честь и достоинство превыше всего", – говорится в сообщении.

Оборона Донецкого аэропорта

Бои за аэропорт имени Сергея Прокофьева в Донецке продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. За 242 дня практически все здания и взлетная полоса были разбиты.

Российские боевики предприняли первую попытку захватить ДАП в конце мая 2014-го, но украинским силам удалось закрепиться на территории аэропорта и держать его оборону в течение лета.

Фото: украинские воины в ДАП отражали атаки оккупантов течение 242 дней (Getty Images)

Штурмы оккупантов возобновились осенью после заключения "минских соглашений", согласно которым стороны должны были отвести силы от линии столкновения. Однако оккупанты активизировали атаки в районе аэропорта.

В декабре 2014-го был разрушен старый терминал, а 13 января 2015 года в результате обстрелов обрушилась 45-метровая диспетчерская башня, которая была стратегически важным объектом. Следующие несколько дней бои шли за каждый этаж нового терминала.

Самым драматичным днем стало 20 января 2015 года. Российские боевики взорвали колонны, державшие перекрытия аэропорта. Под обломками погиб 41 украинский защитник.

21 января силы АТО начали выход из ДАП.

Фото: руины Донецкого аэропорта (Getty Images)

Кто такие "киборги"

Донецкий аэропорт и его защитники стали символом несокрушимости, мужества и боевого духа украинцев.

Военных, на пределе возможностей удерживавших оборону до последнего, назвали "киборгами".

Исторической стала фраза: "Киборги выстояли, не выстоял бетон".

Всего более 2500 военных и добровольцев участвовали в боях за ДАП в течение 8 месяцев.

На территории аэропорта и в опорном поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95-й отдельных аэромобильных и 93-й отдельной механизированной бригад, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка Днепр-1, Добровольческого украинского корпуса и другие.

Во время боев погибли 100 украинских воинов. Около 500 военных получили ранения. Многие отмечены наградами, а 5 бойцов получили звание "Герой Украины" посмертно.