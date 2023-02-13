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Киберпреступники совершили новую атаку на Украину: в е-письмах "зашита" программа доступа

Фото: преступные е-письма содержат программу несанкционированного доступа к ПК третьих лиц (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Как отмечается в сообщении ведомства, киберпреступники рассылают электронные письма вроде бы от имени аппарата СНБО, чтобы получить удаленный доступ к компьютерам.

"Специалисты CERT-UA зафиксировали массовое распространение опасных электронных писем, поступающих якобы от аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они имеют тему "RE: Критическое обновление безопасности" и приложение в виде RAR-архива с названием "KB5017371 обновление системы безопасности.rar ". Архив содержит изображение-приманку "инструкция Важно прочитать.jpg" и сплит-архив с исполняемым файлом "KB5017371.exe", - предупреждают специалисты.

И добавляют, что при загрузке, распаковке и запуске содержимого архива на компьютер будет установлена легитимная программа Remote Utilities. Она предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам. Выявленная активность отслеживается по идентификатору UAC-0096.

Детали - на сайте CERT-U.

Кроме того, специалисты Госспецсвязи напоминают очередные правила безопасности при пользовании электронной почтой или мессенджерами:

  • не забывайте заботиться о собственной безопасности в киберпространстве;
  • соблюдайте правила кибергигиены;
  • осторожно относитесь к любым сообщениям, получаемым по электронной почте, в мессенджерах;
  • не забывайте, что хакеры часто маскируются под представителей органов государственной власти, официальных учреждений;
  • не открывайте присланные вложения и не переходите по ссылкам, если не уверены в их безопасности.

Напомним: недавно киберзлоумышленники распространяли электронные письма вроде бы от имени АО "Укртелеком", вероятно, с целью шпионажа.

Также в начале февраля специалисты CERT-UA обнаружили опасный сайт, имитировавший официальный веб-ресурс Министерства иностранных дел Украины. С его помощью хакеры пытались похищать данные.

Кроме того, в декабре 2022 года была зафиксирована рассылка электронных писем с опасным вложением якобы от имени ГСЧС Украины (злоумышленники использовали тему иранских дронов-камикадзе Shahed-136), а в октябре-ноябре прошлого года были зафиксированы подобные рассылки якобы от имени Госспецсвязи, пресс-службы Генштаба ВСУ, Службы безопасности Украины и даже от CERT-UA.

Кроме того, российские хакеры хотели проникнуть в компьютерные сети домов в одном из приграничных регионов Украины.

Ранее канадская разведка предупреждала, чтороссийские хакеры могут готовить кибератаку на партнеров Украины.

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Кибератака