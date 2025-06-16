"Киберспорт продается": Лебига жестко о s1mple, Team Spirit и россиянах в топ-турнирах

Что Лебига думает о Костылеве

Костылев известен как один из сильнейших игроков в CS:GO в истории, он неоднократно признавался игроком года по версии HLTV. Сейчас он представляет американскую организацию FaZe Clan.

В разговоре с Сергеем Стерненко Михаил отметил, что к s1mple у него есть вопросы, однако больше не из-за действий, а из-за его круга общения.

"Если честно, к нему есть вопросы - преимущественно по кругу общения. Я знаю, что он еще в самом начале войны задонатил 100 тысяч долларов. И знаю, что сейчас также помогает, просто не выставляет это напоказ", - отметил Лебига.

"Российских клубов формально нет, но офисы - в РФ"

Лебига также обратил внимание на то, что многие российские игроки продолжают выступать на международных соревнованиях, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

"Формально российских клубов на турнирах нет: Team Spirit зарегистрированы в Сербии, а Virtus.pro в Армении. Но их главные офисы до сих пор находятся на России. Что касается самих игроков с российскими паспортами, то турнирные операторы не предъявляют к ним никаких претензий", - заявил он.

Этот факт вызывает возмущение в украинском сообществе, ведь такие формальные юридические изменения не отменяют фактического контроля со стороны России.

"Киберспорт в России большой, и это выгодно"

По мнению Лебиги, турнирные операторы сознательно не ограничивают доступ россиян к международным соревнованиям по коммерческим причинам.

"Их много, и они формируют большую часть киберспортивного рынка. Киберспорт в России развит, поэтому никому не выгодно убирать россиян с главной сцены", - пояснил он.

Завершая разговор, стример добавил ироничную, но четкую ремарку.

"Поэтому донатьте на дроны! Возможно, один из них попадет в главный офис Team Spirit", - призвал Михаил.