Киберполиция закрила понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів

Співробітники департаменту кіберполіції України припинили діяльність більше 30 піратських онлайн-кінотеатрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу кіберполіції України.

За словами начальника департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, поліцейська операція з протидії піратству тривала два місяці. За фактами протиправної діяльності у сфері інтелектуальної власності почали 19 кримінальних проваджень. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

"Профілактична операція "Пірати" була спрямована на виявлення і припинення протиправної діяльності у сфері інтелектуальної власності", - заявив Демедюк.

У Львівській області киберполиция заблокувала 13 піратських ресурсів, які створив місцевий житель.

Під час операції викрили двох братів з Дніпропетровської області, які створили такі піратські сайти, як kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. За приблизними оцінками, вони щомісячно заробляли по кілька тисяч доларів на рекламу. Один із спільників виявився діючим співробітником фіскальної служби України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці припинили роботу чотирьох великих онлайн-кінотеатрів. Зокрема, правоохоронці закрили kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Нагадаємо, Киберполиция почала спецоперацію "Пірати" для протидії порушенням у сфері авторського права. 8 квітня операція "Пірати" стартувала по всій Україні. Її основним завданням є посилення уваги до протидії злочинам, що вчиняються у сфері порушень авторських прав правовласників.