Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, которые "раскручивали" движение "Редан"

"Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками - такую цель ставят перед собой организаторы собраний молодежи, впрочем полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы. Всего в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций между подростками", - пишет пресс-служба.

По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых были несовершеннолетними. Сейчас с ними и их родителями проводятся профилактические мероприятия. В частности разъясняется, что за соответствующие действия предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Киберполиция, со своей стороны, заблокировала 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения и дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас устанавливаются источники финансирования и администраторов этих информационных каналов.

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и предостеречь детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг, - добавил Василий Богдан.