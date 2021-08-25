ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією

Новость на русском →
Україна , Середа 25 серпня 2021 16:25
Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією фото: мешканець Львова організував роботу піратського онлайн-кінотеатру (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Співробітники кіберполіції заблокували роботу незаконного онлайн-кінотеатру, який створив та адміністрував 36-річний мешкканець Львова. За попередніми даними, прибуток фігуранта складав понад 15 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посилання на прес-службу Національної поліції.

"Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація", - йдеться в повідомленні.

Підписка на преміум аккаунт онлайн-кінотеатру складала 80 гривень. Також зловмисник щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася в застосунку.

"Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень", - розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторієюФото: правоохоронці заблокували роботу піратського онлайн-кінотеатру (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що кіберполіцейські припинили схему привласнення 18 мільйонів гривень громадян за допомогою фішингу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій