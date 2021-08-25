Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією

Співробітники кіберполіції заблокували роботу незаконного онлайн-кінотеатру, який створив та адміністрував 36-річний мешкканець Львова. За попередніми даними, прибуток фігуранта складав понад 15 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посилання на прес-службу Національної поліції.

"Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація", - йдеться в повідомленні.

Підписка на преміум аккаунт онлайн-кінотеатру складала 80 гривень. Також зловмисник щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася в застосунку.



"Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень", - розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

Фото: правоохоронці заблокували роботу піратського онлайн-кінотеатру (npu.gov.ua)