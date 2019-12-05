Інтернет-провайдера викрили на незаконній ретрансляції українських телеканалів

Кіберполіція викрила інтернет-провайдера у незаконній ретрансляції українських телеканалів, де кількість зареєстрованих користувачів незаконного каналу за попередніми оцінками налічувало близько 15 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначається, що щомісячний незаконний прибуток місцевої компанії оцінювався в більш як мільйон гривень.

"Без укладення відповідного договору, надають своїм клієнтам доступ до перегляду центральних українських телеканалів. Тим самим, порушуючи авторські права цих каналів мовлення. Також в списку був ряд російських телеканалів, ретрансляцію яких на території України обмежено", - повідомляють правоохоронці.

Фото: викриття незаконної ретрансляції українських телеканалів (npu.gov.ua)

Також щомісячно послуги надання інтернет зв‘язку та ретрансляції телеканалів оцінювалися у 155 гривень з одного абонента.

Слідчі дії проводяться у межах раніше розпочатого кримінального провадження, кваліфікованого за ст. 176 та ст.361 КК України. Незаконну діяльність провайдера наразі припинено. Санкція передбачає до 6 років ув‘язнення.

Нагадаємо, у листопаді українські спецслужби заблокували 11 кібератак на сайти Офісу президента України (ОП) і Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.