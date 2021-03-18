В Одесі кіберполіція викрила хакера, який викрав паролі 15 млн користувачів

Інцидент стався в Одеській області. Хакером виявився 24-річний місцевий житель. Він розробив і поширював спеціальну програму, яка давала можливість віддалено зламувати адміністративні панелі вебресурсів.

В результаті хакер отримував цінні відомості про користувачів - їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу в інтернет-банкінг, дані облікових записів соцмереж, електронної пошти тощо.

Хакерська програма потрапляла в комп'ютери та гаджети українців через поштові скриньки у зашифрованому вигляді у форматі документа pdf. Для того, щоб користувачі запускали програму у вигляді документу, хакер видавав себе за представника служби безпеки сервісів. Свою розробку чоловік також продавав на хакерських форумах і в месенджері.

В домі хакера поліцейські провели обшук та вилучили мобільні телефони й комп'ютерну техніку. В результаті виявили зразки вірусного програмного забезпечення, близько 15 мільйонів дискредитованих логінів і паролів до різних систем інтернет-банкінгу, банківські реквізити користувачів і списки авторизаційних даних вебпанелей.

Тепер молодому хакеру загрожує позбавлення волі до двох років. Справу передали до Одеської прокуратури.