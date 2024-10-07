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Киберподарок Путину: хакеры парализовали работу судебной системы РФ, - источники

Фото: хакеры парализовали работу судебной системы РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Кберспециалисты ГУР совместно с активистами группы "ВО Team" 7 октября "поздравили" российского диктатора Владимира Путина с Днем рождения изломом государственной автоматизированной системы "Правосудие". Благодаря ему происходит электронный документооборот во всех судах РФ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР).

Как сообщают источники, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов. В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.

В настоящее время россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя.

По информации источников, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лабораторы Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Стоит отметить, что система "Правосудие" - система электронного документооборота в российских судах всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

 

 

Напомним, сегодня украинские хакеры сделали еще один "подарок" российскому диктатору Владимиру Путину в его День рождения, совершив масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию .

Киберспециалисты приостановили онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

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