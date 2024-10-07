Киберподарок Путину: хакеры парализовали работу судебной системы РФ, - источники

Как сообщают источники, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов. В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.

В настоящее время россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя.

По информации источников, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лабораторы Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Стоит отметить, что система "Правосудие" - система электронного документооборота в российских судах всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.