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Кібератака на МВС Білорусі: хакери оголосили Лукашенка в розшук

Мінськ, П'ятниця 04 вересня 2020 02:21
Кібератака на МВС Білорусі: хакери оголосили Лукашенка в розшук
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Сайт МВС Білорусі в четвер, 3 вересня, зазнав кібератаки. Невідомі хакери оголосили в розшук президента країни Олександра Лукашенка.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє "Наша ніва".

Також на сайті з'явилася інформація про оголошення в розшук глави МВС Білорусі Юрія Караєва.

Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Лукашенко також звинувачують в "узурпації влади".

Кібератака на МВС Білорусі: хакери оголосили Лукашенка в розшукФото: Telegram-канал "Наша ніва"

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "поплічником проросійських терористів і російських загарбників".

Зазначимо, в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Білоруси вимагають нових виборів. Опозиція створила Координаційну раду для передачі влади, режим Лукашенка у відповідь почав кримінальне переслідування членів ради.

Раніше опозиція в Білорусі заявила про "спірний" статус уряду.

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