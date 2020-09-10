"Кіберпартизани" зламали сайт академії МВС Білорусі

Невідомі зламали сайт академії МВС і розмістили там повідомлення від "кіберпартизан Білорусі". Також на сторінці хакери залишили посилання, яке вело на невідомий файл.
Про це повідомляє TUT.BY.
Вони перейменували сайт "Типу академія МВС" і розмістили на сторінці зображення, супроводивши його підписом "з любов'ю, Білоруські кіберпартизани".
Приблизно у вісім вечора сайт перестав відкриватися. Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний. Вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.
Нагадаємо, 3 вересня сайт МВС Білорусі піддався кібератаці, невідомі хакери оголосили в розшук президента країни Олександра Лукашенка.
Також на сайті з'явилася інформація про оголошення в розшук глави МВС Білорусі Юрія Караєва.
Після цього МВС прийняло рішення тимчасово вимкнути зовнішню роботу сайту, щоб "зберегти всі розміщені на ньому матеріали".