Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Киберпартизаны взломали эфир: в РФ показали реальные результаты войны, - источники

Фото: Киберпартизаны ГУР показали россиянам правду о войне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Вечером 24 августа, в День независимости Украины, на российском телевидении транслировали видеоролик с реальными потерями армии РФ в войне против Украины и другими "достижениями" т.н. "сво".

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны

По данным источников местным киберпартизанам удалось взломать российского провайдера "№3" и вывести на телеэкраны "несанкционированное" видео одновременно на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивисты заблокировали доступ администраторов к серверам, чтобы усложнить прерывание трансляции.

В результате по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов наблюдали взрывы российских НПЗ и захоронения военных на собственных телеэкранах в прайм-тайм.

Для пользователей, которые не имеют цифрового телевидения, трансляция была доступна через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и другие кабельные сети.

По словам источников в ГУР, такие кибератаки позволяют донести россиянам правду о войне, которая отличается от официальной пропаганды Кремля.

Кибератаки против России

С началом полномасштабной войны против Украины Россия сама стала мишенью многочисленных кибератак.

Хактивисты, международные группировки и отдельные специалисты регулярно атаковали правительственные сайты, медиа, финансовые учреждения и энергетическую инфраструктуру России, выводя их из строя или сливая чувствительную информацию.

В частности против страны-террориста регулярно проводят кибератаки хакеры украинской разведки.

Они атаковали компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

Российская ФедерацияГУРВойна в Украине