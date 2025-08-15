Российские хакеры годами воровали документы из судов США о шпионаже и не только, - СМИ

Государственные хакеры РФ на протяжении нескольких лет имели доступ к системе судов США. Они целенаправленно похищали засекреченные материалы по делам о шпионаже, отмывании денег и деятельности иностранных агентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Хакеры из России использовали украденные учетные данные и уязвимость в устаревшем сервере федеральной судебной системы. Они искали именно те документы, которые судьи постановили держать в секрете.
Следователи уверены: за атакой стояла группа, действующая под покровительством РФ. Неясно, когда именно хакеры впервые проникли в систему и когда власти США узнали о взломе. По словам одного из собеседников издания, лишь осенью прошлого года суды наняли кибербезопасную компанию для устранения последствий атаки.
Многолетний доступ к закрытым материалам вызывает серьезные опасения. Под удар попали документы по делам о шпионаже, финансовых преступлениях, отмывании денег и работе иностранных агентов. Эти материалы, оказавшись в руках злоумышленников, могут быть использованы для давления, шантажа или срыва расследований.
"Эти записи - одни из самых ценных документов, которыми располагает правительство США", - заявил бывший заместитель национального директора по кибербезопасности при Белом доме Джейк Браун.
По его словам, судебная система недофинансируется Конгрессом, что делает ее уязвимой для подобных атак.
Скандал разгорелся на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, где планируется обсуждение окончания войны в Украине.
На вопрос журналистов, поднимет ли он тему кибератаки, Трамп заявил: "Это то, чем они занимаются. Они в этом хороши. Мы тоже в этом хороши. На самом деле мы лучше".
В судейском ведомстве от комментариев отказались, отметив лишь, что принимают дополнительные меры защиты в ответ на "усиленные и сложные кибератаки".
Это не первый крупный взлом судебной системы США. В 2020 году уже фиксировалась масштабная утечка данных, в которой также обвинили российских хакеров. Тогда злоумышленники использовали вредоносный код в программном обеспечении компании SolarWinds.
В ноябре прошлого года суды привлекли специалистов Unit 42 (Palo Alto Networks) для устранения последствий последней атаки. К концу 2024 года работы были завершены.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на The New York Times писало, что после атаки более десятка федеральных судов по всей стране изменили правила подачи особо чувствительных материалов. В некоторых округах теперь требуется передавать все засекреченные документы только на бумаге.
В Восточном округе Нью-Йорка главный судья запретил загружать в электронную систему любые закрытые материалы, связанные с уголовными делами.