Кибератака на Пентагон и ФБР: в открытом доступе оказались данные миллионов людей

Данные миллионов военных и гражданских работников США оказались в открытом доступе из-за масштабной утечки. Хакеры получили доступ к базе кадровых данных Минобороны.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По данным представителя оборонного ведомства США, утечка задела 2,76 миллиона живых людей, а также еще 294 тысячи умерших.
Злоумышленники получили доступ к номерам социального страхования, а также детальной информации о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданский персонал.
Несмотря на то, что в базе данных DMDC хранится более 60 миллионов записей о действующих военных, резервистах, ветеранах и их семьях, утечка затронула только ее часть.
Несанкционированный доступ продолжался с октября 2025 года по июль 2026 года, пока специалисты не обнаружили и не устранили уязвимость.
В Пентагоне утверждают, что доказательств злоупотребления похищенными данными нет . Всем пострадавшим предлагают услуги защиты персональных данных и мониторинга кредитной истории.
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Параллельно с инцидентом в Пентагоне о похожей проблеме сообщило и Бюро расследований. ФБР расследует возможный излом своего портала вакансий FBIJobs.gov.
Известно, что злоумышленники пригрозили обнародовать имена, домашние адреса, контакты, номера соцстрахования и данные для экстренной связи сотрудников.
Руководство бюро уже призвало персонал "проявлять бдительность и не общаться с прессой".
Впрочем, хакерская группировка ShinyHunters заявила, что не намерена публиковать украденные данные ФБР.
Злоумышленники назвали свои действия не вымогательством или попыткой получить выкуп, а "маркетинговой кампанией для привлечения внимания".
Официальные источники США не подтвердили достоверность этих заявлений.