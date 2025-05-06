RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Какие изменения ждут украинских беженцев в Германии в ближайшее время: мнение эксперта

Фото: Чего ждать украинцам в Германии в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

В Германии готовят изменения для украинских беженцев. Ожидается сокращение соцвыплат и более жесткие условия поддержки.

Об этом заявил экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко в материале РБК-Украина.

 

Украинцы, которые нашли временную защиту в Германии, уже в ближайшее время могут столкнуться с уменьшением социальной поддержки.

По его словам, власти страны планируют сокращение выплат не только для украинцев, но и для всех получателей социальной помощи.

"Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов... Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты будут удерживать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу", - отметил он.

В политическом дискурсе Германии в последние годы растет жесткость в отношении миграционной политики.

Еще в 2022 году лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вызвал волну возмущения, назвав украинских беженцев "туристами на социальном обеспечении".

Несмотря на публичные извинения, риторика партии по усилению контроля и сокращению расходов не изменилась.

 

Что изменится для беженцев

Новое правительство, которое возглавил Фридрих Мерц, планирует уменьшить количество заявлений на убежище до менее чем 100 тысяч ежегодно.

Речь идет также о расширении депортаций, приостановке программ воссоединения семей и новых ограничениях на границах.

По словам Мерца, инфраструктура страны уже не выдерживает нынешней нагрузки. Сейчас продолжаются переговоры с соседними государствами по реализации этих изменений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News