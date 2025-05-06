Какие изменения ждут украинских беженцев в Германии в ближайшее время: мнение эксперта

Украинцы, которые нашли временную защиту в Германии, уже в ближайшее время могут столкнуться с уменьшением социальной поддержки.

По его словам, власти страны планируют сокращение выплат не только для украинцев, но и для всех получателей социальной помощи.

"Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов... Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты будут удерживать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу", - отметил он.

В политическом дискурсе Германии в последние годы растет жесткость в отношении миграционной политики.

Еще в 2022 году лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вызвал волну возмущения, назвав украинских беженцев "туристами на социальном обеспечении".

Несмотря на публичные извинения, риторика партии по усилению контроля и сокращению расходов не изменилась.