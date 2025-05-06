Какие изменения ждут украинских беженцев в Германии в ближайшее время: мнение эксперта

В Германии готовят изменения для украинских беженцев. Ожидается сокращение соцвыплат и более жесткие условия поддержки.
Об этом заявил экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко в материале РБК-Украина.
Украинцы, которые нашли временную защиту в Германии, уже в ближайшее время могут столкнуться с уменьшением социальной поддержки.
По его словам, власти страны планируют сокращение выплат не только для украинцев, но и для всех получателей социальной помощи.
"Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов... Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты будут удерживать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу", - отметил он.
В политическом дискурсе Германии в последние годы растет жесткость в отношении миграционной политики.
Еще в 2022 году лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вызвал волну возмущения, назвав украинских беженцев "туристами на социальном обеспечении".
Несмотря на публичные извинения, риторика партии по усилению контроля и сокращению расходов не изменилась.
Новое правительство, которое возглавил Фридрих Мерц, планирует уменьшить количество заявлений на убежище до менее чем 100 тысяч ежегодно.
Речь идет также о расширении депортаций, приостановке программ воссоединения семей и новых ограничениях на границах.
По словам Мерца, инфраструктура страны уже не выдерживает нынешней нагрузки. Сейчас продолжаются переговоры с соседними государствами по реализации этих изменений.
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